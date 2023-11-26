Мир 26 ноября 2023, 07:35 Власти Литвы назвали главное условие краха Украины Ландсбергис: Украина прекратит существовать, если устанет от конфликта РИА «Новости»

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Украина прекратит существование, если устанет от военного конфликта с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, его слова привела пресс-служба ведомства.

«Усталость от военных действий является феноменом обществ, который сейчас живут в мире. Если Украина однажды устанет от конфликта, то перестанет существовать», — сказал он.

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Ландсбергис призвал западные страны отдать все силы для борьбы с этим явлением.

«У Запада достаточная структурная мощь, чтобы оказать Украине полную поддержку для достижения победы. Помогите ей», — добавил глава ведомства.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон выразил мнение, что Украина сможет продержаться только до февраля следующего года. По его словам, существенную роль сыграет нежелание Запада продолжать оказывать военную поддержку киевского режима.