Власти Литвы направят войска на границу с Белоруссией и Польшей из-за мигрантов

Литва перебросит дополнительные военные силы на границу с Польшей и Белоруссией из-за критической ситуации с мигрантами. Об этом сообщило агентство BNS со ссылкой на главу Службу охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Рустамаса Любаеваса.

«К возможным сценариям мы готовились в выходные, сегодня уже будут приниматься решения, сейчас проходят встречи со штабом Вооруженных сил Литвы, планируем воспользоваться возможностью дислокации дополнительного количества военных», — заявил Любаевас на заседании парламентского комитета по национальной безопасности и обороне.

Глава СОГГЛ отметил, что сейчас на белорусско-польской границе могут находиться до пяти тысяч нелегальных мигрантов. Руководство республики не исключило введения ЧС на фоне сложившейся ситуации.

Ранее стало известно о том, что к белорусско-польской границе подошла большая колонна мигрантов. Польша вытесняет нелегалов, которые хотели поселиться в странах Евросоюза, со своей территории в Белоруссию. Белорусские пограничники людей из стран Ближнего Востока и Африки к себе не пускают. Некоторые европейские государства обвинили руководство Белоруссии в создании хаоса на границах ЕС.