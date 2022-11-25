Мир 25 ноября 2022, 17:38 Власти Лейпцига переименуют улицу с российским генконсульством Генконсул России Дронов пообещал ответ властям Лейпцига на переименование улицы ведомства leipzig.mid.ru

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Россия подготовит ответ на решение властей Лейпцига о переименовании улицы, на которой расположено генеральное консульство страны. Как пояснил в беседе с РИА «Новости» глава дипломатического ведомства Алексей Дронов, этот шаг можно рассматривать как недружественный.

Генконсул подчеркнул, что пока официального уведомления о переименовании улицы власти Лейпцига не получали. Но различные источники, в том числе официальный сайт города, утверждают, что решение уже приняли.

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«Исходим из того, что данная мера не повлияет на работу генконсульства, но Россия, безусловно, не оставит этот недружественный шаг местных властей без соответствующего ответа», — заявил Дронов.

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Генеральное консульство России в Лейпциге расположено на улице Турмгутштрассе, но власти города хотят присвоить ей название Борис-Романченко-Штрассе, добавил дипломат. Он подчеркнул, что ведомство направило запрос в мэрию с просьбой указать сроки, когда это произойдет.