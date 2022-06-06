Власти Латвии запретили вещание российских телеканалов с 9 июня — СМИ
Delfi.lv: власти Латвии запретили вещание российских телеканалов с 9 июня
Власти Латвии приняли решение запретить вещание всех российских телеканалов. Об этом сообщил глава национального совета по электронным СМИ страны Ивар Аболиньш, написало издание Delfi.lv.
Национальный совет по электронным СМИ утром 6 июня принял решение запретить распространение оставшихся 80 зарегистрированных в России телеканалов в Латвии, которые ранее были доступны для латвийских зрителей.
«Решение останется в силе, пока Россия не прекратит проведение специальной операции на Украине», — заявил Аболиньш.
Ивар Аболиньш сообщил, что решение было принято на основании новой правовой нормы. Так, в Латвии не могут действовать программы, зарегистрированные в стране, которая угрожает территориальной целостности и независимости другой страны.
Ранее представители Литвы отказались от импорта российской электроэнергии.