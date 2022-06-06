Власти Латвии приняли решение запретить вещание всех российских телеканалов. Об этом сообщил глава национального совета по электронным СМИ страны Ивар Аболиньш, написало издание Delfi.lv.

Национальный совет по электронным СМИ утром 6 июня принял решение запретить распространение оставшихся 80 зарегистрированных в России телеканалов в Латвии, которые ранее были доступны для латвийских зрителей.

«Решение останется в силе, пока Россия не прекратит проведение специальной операции на Украине», — заявил Аболиньш.

Ивар Аболиньш сообщил, что решение было принято на основании новой правовой нормы. Так, в Латвии не могут действовать программы, зарегистрированные в стране, которая угрожает территориальной целостности и независимости другой страны.

Ранее представители Литвы отказались от импорта российской электроэнергии.