Мир 04 января 2023, 16:13 Власти Латвии отказались вернуть лицензию на вещание телеканалу «Дождь» Глава Нацсовета Латвии по СМИ исключил возвращение лицензии телеканалу «Дождь» РИА «Новости»

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Восстановление аннулированной лицензии на вещание телеканала «Дождь»* в Латвии даже не рассматривается. Как сообщил сайт Delfi, с таким заявлением выступил председатель Национального совета по электронным СМИ страны Иварс Аболиньш.

Он подчеркнул, что редакция телеканала несколько раз нарушила законодательство республики и не исправилась после первых предупреждений.

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«Никакие переговоры о возврате „Дождю“* лицензии невозможны», — подчеркнул Аболиньш.

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Глава регулятора отметил, что в информационном пространстве Латвии сейчас доминирует русский язык. Он пояснил, что из 252 работающих СМИ 127 работают для русскоязычной аудитории, при этом на латышском вещают только 42 редакции.

Аболиньш добавил, что в прошлом году русскоязычных средств массовых информации было еще больше, но 121 медиа отключили от эфира.

«Необходимо увеличивать объемы контента на латышском языке. Поэтому поддерживать вещание русскоязычных редакций неправильно», — добавил глава регулятора.

Телеканал «Дождь»* лишился лицензии по решению Национального совета по электронным СМИ Латвии в начале декабря. Ведомство отметило, что редакция допустила несколько серьезных нарушений. В частности, показала карту с Крымом в составе России и не запустила вещание на латышском языке.

Последним и самым серьезным нарушением сочли выступление ведущего Алексея Коростелева, который в прямом эфире призвал зрителей поддержать мобилизованных россиян. Руководство канала уволило журналиста, но после этого лишилось лицензии на вещание. Вслед за Латвией вещание «Дождя»* прекратили Литва и Эстония.

Как отметило издание «Политика сегодня», возвращаться в Россию сотрудники «Дождя»* не спешат. Власти Латвии не стали аннулировать их рабочие визы, которые останутся действительными еще один год.

*Телеканал «Дождь» включен в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.