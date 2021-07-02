Власти Кувейта возобновили авиасообщение с 12 государствами

После почти годового перерыва из-за пандемии коронавируса Кувейт возобновил авиасообщение с 12 странами. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на иностранные СМИ.

ИА НСН уточнило, что власти Кувейта разрешили полеты в Швейцарию, США, Нидерланды, Киргизию, Италию, Испанию, Германию, Францию, Великобританию, Боснию и Герцеговину, Австрию и Грецию. Частичный запрет на авиасообщение с другими государствами был введен руководством страны в августе прошлого года.