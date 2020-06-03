    03 июня 2020, 21:03

    Власти Кубани пообещали не помещать гостей в обсерваторы

    Дарья Морозова

    Правительство Краснодарского края планирует отказаться от идеи двухнедельного карантина в обсерваторе для туристов. Об этом сообщил портал «Политика сегодня» со ссылкой на члена регионального штаба по борьбе с коронавирусом Ивана Демченко.

    Он уточнил, что в регионе будут выяснять у гостей цель приезда.

    «Если человек приедет в Краснодарский к кому-то, то в обсерватор его сажать не будем. Он обязан будет назвать адрес родственников и их телефон», — уточнил Демченко.