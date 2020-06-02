Власти Крыма предложили подать иск к Украине
Юрий Гемпель, глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям, предложил подать иск к Украине из-за водной блокады на полуострове. Об этом сообщило РИА «Новости».
По его словам, на враждебные действия необходимо реагировать адекватно. Исходя из того, что Украина неоднократно нарушила права крымчан, следует подготовить международный иск, считает Гемпель.
«Мы достойно преодолели различные блокады, преодолеем и водную. Тем более, на мой взгляд, есть опасность получения воды из Украины, так как никто не может дать гарантии, что националисты в своей ненависти к крымчанам не отравят водный ресурс для Крыма», — приводит его слова сайт «Утро.ру».