Мир 13 апреля 2024, 08:14 Власти Крыма обосновали незаконность передачи полуострова УССР Константинов: обоснована незаконность передачи Крыма в состав УССР в 1954 году РИА «Новости»

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Незаконность передачи Крыма Украине в 1954 году уже обоснована, необходимо еще найти политическое и судебное решение. Об этом РИА «Новости» сообщил глава парламента республики Владимир Константинов.

«Состоящая из юристов и экспертов рабочая группа при Крымском парламенте обосновала незаконность передачи УССР Крыма, теперь осталось принять политические и судебные решения», — отметил он.

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Константинов объяснил, что вывод Крыма из состава РСФСР обернулся геополитическими последствиями, поэтому важно признать само решение о передаче преступным и незаконным.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о признании недействительным решения по передаче Крыма в состав Украинской ССР. Авторы инициативы указали, что оно являлось политическим преступлением.

Сенатор Сергей Цеков призвал власти Украины исправить ошибку первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева по передаче Крыма и признать полуостров российским законодательно.