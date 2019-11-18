Власти Крыма назвали передачу украинских кораблей знаком Киеву

Передачу Украине задержанных год назад военных кораблей в Керченском проливе можно трактовать как попытку Москвы наладить отношения с Киевом. Такое заявление сделал глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель.

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«Это логически правильное решение и серьезный знак украинской власти во главе с президентом. <…> Это серьезный шаг Российской Федерации в сторону <…> и налаживания добрососедских партнерских отношений, а также поиска общего понимания вопросов международной повестки», — сказал Гемпель РИА «Новости».

Он добавил, что надеется на ответные шаги Киева. Одним из них могло бы стать возобновление подачи по Северо-Крымскому каналу днепровской воды.

Ранее стало известно, что буксир «Яны Капу» и катера «Никополь и «Бердянск» 18 ноября передадут украинской стороне в нейтральных водах.

Эти корабли ВМС Украины 25 ноября 2018 года незаконно вторглись в территориальные воды России и совершали опасные маневры, при этом игнорируя требования погранслужб РФ. В итоге нарушителей задержали. Под арестом оказались 24 украинских моряка. После этого Киев заявил об агрессии Москвы. Российский президент Владимир Путин назвал произошедшее спланированной провокацией. Почти спустя год после этих событий, 7 сентября 2019 года, Москва передала Киеву моряков в рамках обмена заключенными в формате «35 на 35».