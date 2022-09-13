Власти Крыма намерены ввести выплаты детям погибших на Украине военных | 360°

Мир 13 сентября 2022, 01:58 Поделиться Telegram

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Viber Власти Крыма намерены ввести выплаты детям погибших на Украине военных Глава кабмина Крыма Гоцанюк: в регионе хотят ввести выплаты детям погибших в СВО военных Pxhere.com

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Ежемесячные выплаты детям погибших в спецоперации на Украине военных захотели ввести в Крыму. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава регионального правительства Юрий Гоцанюк.

Законопроект, по его словам, разработан Министерством труда и социальной защиты Крыма. Сейчас он находится на согласовании.

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«Находится на согласовании законопроект, которым детям погибших военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии России и имеющих специальное звание полиции, участников СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины предоставляется ежемесячная выплата в размере пяти тысяч рублей», — сообщил Гоцанюк.

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Он напомнил, что недавно Минобороны России выступило с инициативой выдавать земельные участки в Московской области, Крыму и Севастополе отличившимся участникам, а также ветеранам спецоперации.

«Мы всецело поддерживаем это предложение», — отметил Гоцанюк.

Освобожденным районам Запорожской области хватит объемов электроэнергии из Крыма. Запорожье полностью обеспечат ресурсом — в том числе и зимой, даже в условиях роста энергопотребления.

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