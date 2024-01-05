Мир 05 января 2024, 10:40 Власти Кривого Рога сообщили о поражении неработающего предприятия В Кривом Роге заявили о поражении сбитым БПЛА якобы неработающего предприятия РИА «Новости»

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Обломки беспилотного летательного аппарата поразили неработающее предприятие в Кривом Роге. Об этом в Telegram-канале сообщил глава местной военной администрации Александр Вилкул.

«Шесть беспилотников сбили в небе над пригородом Кривого Рога. Обломки дронов упали на территорию неработающего предприятия. Обошлось без пострадавших», — уточнил он.

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Вечером в четверг, 4 января, украинские СМИ сообщили о ряде взрывов в Кривом Роге. Позднее стало известно о воздушной тревоге в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях страны.

Позднее несколько взрывов прозвучали в Харьковской и Днепропетровской областях в восточной части Украины. Также сирены воздушной тревоги услышали жители подконтрольных киевскому режиму районов Херсонской и Запорожской областей.

Российские силы наносят удары высокоточным оружием по военным объектам на территории Украины. Гражданская инфраструктура находится вне угрозы.