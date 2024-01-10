Мир 10 января 2024, 19:12 Власти Кривого Рога подтвердили сообщение о взрыве в городе Глава военной администрации Кривого Рога Вилкул подтвердил взрыв в городе Denis Levadnyi / Unsplash

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Взрыв прогремел на территории Кривого Рога в Днепропетровской области. Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул в своем Telegram-канале.

Украинское издание «Страна.ua» 10 января опубликовало информацию о взрыве в Кривом Роге на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области. Вилкул подтвердил это сообщение.

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«По взрыву, который было слышно. Без подробностей, но все нормально», — указал глава военной администрации украинского города.

Ранее российские системы противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-27 возле Кривого Рога. Также средства ПВО поразили украинский Су-25 неподалеку от Днепропетровска.

Полковник в отставке, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец отмечал, что в первый день 2024 года Россия продолжила наносить удары высокоточным оружием по целям в Кривом Роге, Запорожье, Днепропетровске и Харькове. По его словам, атаки стали ответом на обстрел Белгорода со стороны ВСУ.