Власти Кривого Рога подорвали дамбу из-за подъема воды в Ингульце | 360°

Мир 15 сентября 2022, 12:00 Поделиться Telegram

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Viber Власти Кривого Рога подорвали дамбу из-за подъема воды в Ингульце Мэр Кривого Рога Вилкул сообщил о подрыве дамбы из-за подъема воды в Ингульце РИА «Новости»

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В Кривом Роге подорвали дамбу из-за разлива реки Ингулец, заявил мэр города Александр Вилкул. Он пояснил, что вода в реке вышла из берегов вследствие ракетного удара по гидротехническому сооружению.

«Ночью была ликвидация огромной аварии, которая произошла после прилетов крылатых ракет „Кинжал“ и ракет „Искандер“. Проводился большой перечень мероприятий необходимых — начиная от двух подрывов дамбы в районе Черногорки, заканчивая большими инженерными работами», — пояснил Вилкул в Telegram.

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По его словам, сейчас работы продолжаются, уровень воды снижается, но подтопления пока сохраняются.

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Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что после подъема воды в реке Ингулец была снесена переправа ВСУ в районе Давыдова Брода.

Он уточнил, что похожая ситуация была в районе Ирпеня.

«Помню, в Киевской области украинцы сделали то же самое, когда мы наводили переправу в районе Ирпеня, чтобы форсировать реку. Просто рванули дамбу выше по течению — и вся недолгая», — написал Коц в Telegram-канале.

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