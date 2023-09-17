Мир 17 сентября 2023, 22:12 Власти Конго опровергли слухи о госперевороте Министр связи Конго Мунгала назвал новости о госперевороте фальшивыми Flickr

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Министр связи и СМИ, пресс-секретарь правительства Республики Конго Тьери Лезен Мунгала опроверг слухи о государственном перевороте, назвав их фальшивыми. Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter).

«Распространяется ложная информация о том, что в городе Браззавиль (столица Республики Конго — прим. ред.) происходят серьезные события. Правительство отрицает эти фальшивые новости», — отметил политик.

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По словам Мунгаллы, сейчас в стране наблюдается спокойная обстановка. При этом он призвал население Конго «заниматься своими делами».

Ранее стало известно, что при разгоне демонстрации у здания служб ООН в Демократической Республике Конго погибли 56 человек. Военный прокурор Мишель Кашил выступил с таким заявлением во время суда над шестью военными, которых подозревают в отдаче приказа о разгоне демонстрации в городе Гоме.