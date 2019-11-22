Власти Колумбии призвали к миру 200 тысяч протестующих

Правительство Колумбии обратилось к демонстрантам, вышедшим на акции протеста в крупных городах страны. В акциях принимают участие более 200 тысяч колумбийцев. Они выступают против бездействия властей в борьбе с преступностью, а также против экономической политики правительства.

«В целом участники маршей провели мирный протест, в этих мирных маршах приняли участие около 207 тысяч человек», — уточнила министр внутренних дел Колумбии Нанси Гутьеррес.

По сообщениям с мест, протесты в действительности оказались не совсем мирными. В частности, известно о 28 раненых сотрудниках полиции. За нарушение общественного порядка в целом по стране задержаны, по предварительным неофициальным сведениям, 22 человека.

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По состоянию на момент публикации новости беспорядки завершились в Картахене, Медельине и Кали. Протестующие продолжают свои выступления в столице Колумбии Боготе и некоторых других крупных городах страны.

В столице, в частности, мирные демонстранты атаковали здания конгресса и мэрии города, в центр пришлось вывести для патрулирования бронемашины и водометы. В Кали власти были вынуждены объявить комендантский час. В Кауке слезоточивым газом залили здания университета Валье, студентов пришлось эвакуировать.

Власти Колумбии ранее высказывали опасения, что мирные протесты в стране могут перейти в то же опасное русло, что и выступления в других странах. Во избежание «экспорта революции» власти временно перекрыли границы страны, а также позволили местным властям по собственному усмотрению вводить комендантский час, не согласовывая эту меру со столичными властями.