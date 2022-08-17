Власти Китая запретили дискриминацию работников, перенесших COVID-19

Китайские власти запретили любые проявления дискриминации в отношении соискателей работы или работников, выздоровевших после заражения коронавирусом. Об этом сказано в совместном заявлении Верховного народного суда Китая и Министерства трудовых ресурсов и соцобеспечения страны, написало РИА «Новости».

Как говорится в документе, некоторые компании и учреждения в последнее время нарушили целый ряд законов и основных прав трудящихся. Работодатели отказывались принимать к себе людей, у которых ранее был положительный ПЦР-тест на COVID-19.

«В соответствии с законом о труде, законом о содействии трудоустройству, законом о профилактике и лечении инфекционных заболеваний и другими законодательными и нормативными актами работодатели, нанимающие персонал, и кадровые агентства, занимающиеся посреднической деятельностью, не должны дискриминировать работников, включая тех, кто выздоровел от COVID-19», — сказано в заявлении.

Компаниям и учреждениям запретили публиковать объявления с дискриминирующим содержанием о поиске сотрудников, а также нарушать закон о защите личных данных для запроса результатов ПЦР-тестов без разрешения. Власти Китая добавили, что работники могут подать в суд, если столкнутся с дискриминацией из-за перенесенного ковида.