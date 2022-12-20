Мир 20 декабря 2022, 17:30 Власти Китая заявили о невыгодности украинского конфликта Председатель КНР Цзиньпин сообщил о невыгодности затягивания кризиса на Украине РИА «Новости»

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Усложнение и длительное продолжение кризисной ситуации на Украине не отвечает ничьим интересам. Об этом в телефонной беседе с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером заявил председатель КНР Си Цзиньпин, сообщило CCTV.

В процессе диалога стороны обменялись мнениями о нынешней ситуации на Украине.

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«Усложнение и затягивание ситуации не соответствует ничьим интересам», — заявил Цзиньпин Штайнмайеру.

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Лидер Китая подчеркнул, что его страна твердо придерживается точки зрения необходимости переговоров о мире.

Ранее читатели китайского издания Guancha жестко раскритиковали министерство обороны Украины после публикации видеоролика с благодарностью помогавшим ее армии странам. Среди них показали символику Тайваня и Гонконга.

Украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что не видит смысла в переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в силу различия в «видении вещей».