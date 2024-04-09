Важное 09 апреля 2024, 13:23 В МИД России заявили, что Путина ждут в Китае с государственным визитом в 2024 году МИД России: Путина ждут с государственным визитом в Китае в 2024 году РИА «Новости»

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Президента Владимира Путина ждут в Китае с официальным визитом в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе российского МИД по итогам визита главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в КНР.

«Китайский лидер [Си Цзиньпин] приветствовал прибытие Лаврова в Пекин в качестве важного этапа всесторонней подготовки предстоящего в текущем году государственного визита <…> Путина», — отметили в МИД.

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Также председатель КНР высоко оценил состояние российско-китайских отношений. Взаимодействие двух стран динамично развивается в условиях непростой ситуации в мире, уточнили в дипведомстве. Си выразил готовность к наращиванию партнерских отношений и стратегического взаимодействия с Россией.

Во время встречи с Лавровым министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что КНР поддержит развитие РФ под управлением Путина. По его словам, двусторонние отношения стран становятся зрелыми и содержательными.

На встрече с Си Цзиньпином Лавров передал ему привет от Путина.