Мир 18 сентября 2023, 19:06 Власти Китая заявили, что сотрудничество России и КНР не направлено против третьих сторон Ван И: отношения России и Китая не направлены против третьих сторон РИА «Новости»

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Сотрудничество России и Китая не направлено против третьих сторон, страны осуществляют независимую внешнюю политику. Об этом на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил его китайский коллега Ван И. Его процитировал ТАСС.

«КНР и Россия проводят независимую внешнюю политику. Наши отношения не направлены против кого-либо, и они не подвергаются влиянию других стран», — заявил Ван И.

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Он также отметил, что сотрудничество Китая и Российской Федерации играет важную роль в поддержании мировой стабильности. Ван И подчеркнул, что КНР готова работать с РФ над вопросами формирования многополярного мира и установления более справедливого миропорядка.

Ранее стало известно, что Россия и КНР договорились о строительстве логистических хабов в приграничных городах. Как напомнил RT, такие комплексы появятся в Еврейской автономной области и на территории между Хэйхэ и Благовещенском.