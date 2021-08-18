Власти Китая заявили, что продолжат помогать Афганистану

Представители МИД Китая заявили, что страна продолжит помогать Афганистану и после захвата власти террористами. Об этом сообщил ТАСС.

«Мы продолжим содействовать усилиям по восстановлению мира в Афганистане и окажем этой стране всю возможную помощь для стимулирования ее социально-экономического развития», — заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Также он сообщил, что Китай намерен установить новые дипломатические отношения с Афганистаном после стабилизации обстановки в стране, написал RT. Дипломат сказал, что население Афганистана стремится к миру и Пекин надеется, что существующие разногласия можно будет урегулировать с помощью мирного диалога.