02 марта 2023, 18:09
Власти Китая ввели новые требования для россиян, пребывающих в страну
Россиянам разрешили не сдавать ПЦР-тест на коронавирус при въезде в Китай
Власти Китая разработали новые требования въезда для россиян. Теперь в страну можно будет попасть без ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщила «Общественная служба новостей» со ссылкой на социальные сети посольства КНР в России.
Однако теперь жителей России обязуют сдавать тест на наличие антигенов. Сдать анализы нужно будет не позже, чем за 48 часов до вылета. Результаты необходимо загрузить на сайт китайской таможни.
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