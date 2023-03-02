Мир 02 марта 2023, 18:09 Власти Китая ввели новые требования для россиян, пребывающих в страну Россиянам разрешили не сдавать ПЦР-тест на коронавирус при въезде в Китай

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Власти Китая разработали новые требования въезда для россиян. Теперь в страну можно будет попасть без ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщила «Общественная служба новостей» со ссылкой на социальные сети посольства КНР в России.

Однако теперь жителей России обязуют сдавать тест на наличие антигенов. Сдать анализы нужно будет не позже, чем за 48 часов до вылета. Результаты необходимо загрузить на сайт китайской таможни.