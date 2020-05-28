Власти Китая согласились провести независимое расследование источника коронавируса
Премьер Государственного совета Китая Ли Кэцян отметил, что власти страны согласны продолжить международное сотрудничество по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил Daily Strom.
По словам Кэцяна, руководство КНР выступает за независимое расследование. Таким образом планируют найти источники коронавирусной инфекции. Он отметил, что необходим «основанный на научных данных, открытый и прозрачный подход к борьбе с коронавирусом».
Премьер уточнил, что в настоящее время «о вирусе неизвестно все еще больше, чем известно». Пекин поддерживает совместную работу с другими государствами над разработкой вакцины, методов лечения и выявления заболевания.