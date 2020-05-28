Власти Китая согласились провести независимое расследование источника коронавируса

По словам Кэцяна, руководство КНР выступает за независимое расследование. Таким образом планируют найти источники коронавирусной инфекции. Он отметил, что необходим «основанный на научных данных, открытый и прозрачный подход к борьбе с коронавирусом».

Премьер уточнил, что в настоящее время «о вирусе неизвестно все еще больше, чем известно». Пекин поддерживает совместную работу с другими государствами над разработкой вакцины, методов лечения и выявления заболевания.