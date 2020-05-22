Власти Китая решили полностью устранить бедность

По информации Daily Storm, предстоящие сферы работы определили в докладе, который появился на третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей13-го созыва.

«В текущем году следует в приоритетном порядке стабилизировать занятость и обеспечить народное благосостояние, одержать решительную победу в интенсивной борьбе с бедностью и всемерно выполнить задачи полного построения среднезажиточного общества», — уточняется в докладе.

Предполагается, что борьбу с бедностью усилят слаборазвитых уездах и деревнях. Руководство КНР планирует создать и сохранить рабочие места для трудовых мигрантов.

«Следует развертывать акции в поддержку малоимущих, развивая потребление продукции, произведенной в бедных районах, поддерживать восстановление и развитие производств, ориентированных на ликвидацию нищеты, усиливать дальнейшую поддержку переселенцев из слаборазвитых районов в более благоприятные места», — пояснили в докладе.

По словам Ли Кэцян, необходимо также избавиться от формализма и бюрократии.

«По ряду направлений выявлены проблемы, связанные с коррупцией. В условиях распространения пандемии [COVID-19] в системе общественного здравоохранения и экстренного реагирования Китая было выявлено немало слабых звеньев», — подчеркнул премьер Государственного совета.