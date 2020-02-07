Власти Китая решили давать премии тем, кто борется с коронавирусом

В Китае продолжается борьба с распространением смертельного коронавируса. Власти страны решили поощрить тех, кто помогает в этом нелегком деле. Они отменили налоги и ввели премии для медиков и других участников общенациональной программы.

Как сообщает министерство финансов Китая, инициативу уже поддержали в Налоговом управлении страны. По новым правилам, транспортные компании, доставляющие жизненно необходимые товары людям, не будут больше платить НДС. Облагаться налогом не будут и медицинские препараты, которые покупали по безналу и выдавали сотрудникам различных учреждений в стране из-за коронавируса.

Особые льготы правительство решило предоставить национальным предприятиям, работающим в областях туризма, ресторанного и гостиничного хозяйства. Это будет касаться тех организаций, которые из-за вспышки инфекции понесли убытки.

Новый тип коронавируса начал распространяться в Китае в конце 2019 года. Очаг болезни был в Ухане, но инфекция уже давно вышла за пределы не только города, но и страны. По последним данным, зараженных насчитывается более 31 тысячи человек. Жертвами 2019-nCoV стали 637 пациентов.

Утром 7 февраля стало известно, что в больнице Уханя от коронавируса скончался врач Ли Вэньлян. Медик одним из первых рассказал другим об инфекции.