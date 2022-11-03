Мир 03 ноября 2022, 16:31 Власти Китая проверят госслужащую после появления на публике в дорогих серьгах — СМИ South China Morning Post: власти Китая проверят госслужащую из-за дорогих сережек Unsplash

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Власти Китая начали проверку в отношении госслужащей, после того как она вышла на пресс-конференцию по борьбе с коронавирусом в дорогих серьгах. Украшение вызвало бурные обсуждения у пользователей Сети, они оценили его в несколько тысяч долларов, написало издание South China Morning Post.

По данным СМИ, проверка пройдет в отношении заместителя директора бюро административного согласования и госуслуг города Хух-Хото (автономный район Внутренняя Монголия на севере Китая). Девушка надела на мероприятие серьги, похожие на продукцию известных брендов Van Cleef & Arpels и Sweet Alhambra и, по оценкам пользователей, могут стоить до 4,2 тысячи долларов. Ситуацию усугубил шарф от Hermes ориентировочной стоимостью 550 долларов. Людей удивило, что госслужащая может позволить себе такие дорогие аксессуары.

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История получила широкую огласку, поэтому местная комиссия по проверке дисциплины была вынуждена начать расследование.

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