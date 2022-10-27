Власти Китая призвали сотрудничать с США ради стабильности в мире | 360°

Мир 27 октября 2022, 08:34 Власти Китая призвали сотрудничать с США ради стабильности в мире Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Китай и США сотрудничать ради стабильности РИА "Новости"

Читать 360tv в

Такие крупные державы, как Китай и США, должны сотрудничать ради обеспечения стабильности во всем мире. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил об этом участникам ежегодного ужина Национального комитета по американо-китайским отношениям, сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

Он направил поздравительное письмо, в котором обратился к членам комитета. Си Цзиньпин поблагодарил их за вклад в развитие отношений между странами и заявил, что это важно в нынешних обстоятельствах.

Реклама

«Как крупные державы, Китай и США должны укреплять связи и сотрудничество, что поможет повысить стабильность и определенность в мире и способствовать миру и развитию во всем мире», — написал он.

Реклама

Председатель КНР заявил, что Китай готов работать с США на условиях взаимоуважения, мирного сосуществования и сотрудничества, выгодного для обеих сторон. Он уверен, что если государства найдут «правильный путь», это пойдет на пользу не только им, но и всему миру.

Ранее США изменили стратегию национальной безопасности и признали, что китайская армия является для них реальной угрозой. Американские власти в следующем году потратят на вооружение более 770 миллионов долларов, чтобы устранить свои слабые места.