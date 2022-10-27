Власти Китая призвали сотрудничать с США ради стабильности в мире | 360°

27 октября 2022, 08:34
Власти Китая призвали сотрудничать с США ради стабильности в мире
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Китай и США сотрудничать ради стабильности
Такие крупные державы, как Китай и США, должны сотрудничать ради обеспечения стабильности во всем мире. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил об этом участникам ежегодного ужина Национального комитета по американо-китайским отношениям, сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).
Он направил поздравительное письмо, в котором обратился к членам комитета. Си Цзиньпин поблагодарил их за вклад в развитие отношений между странами и заявил, что это важно в нынешних обстоятельствах.
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«Как крупные державы, Китай и США должны укреплять связи и сотрудничество, что поможет повысить стабильность и определенность в мире и способствовать миру и развитию во всем мире», — написал он.
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Председатель КНР заявил, что Китай готов работать с США на условиях взаимоуважения, мирного сосуществования и сотрудничества, выгодного для обеих сторон. Он уверен, что если государства найдут «правильный путь», это пойдет на пользу не только им, но и всему миру.
Ранее США изменили стратегию национальной безопасности и признали, что китайская армия является для них реальной угрозой. Американские власти в следующем году потратят на вооружение более 770 миллионов долларов, чтобы устранить свои слабые места.
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