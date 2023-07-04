Мир 04 июля 2023, 16:39 Власти Китая перенесли визит Борреля Reuters: Китай перенес запланированный визит главы евродипломатии Борреля РИА «Новости»

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Власти Китая приняли решение перенести запланированный визит руководителя европейской дипломатии Жозепа Борреля. Об этом агентству Reuters сообщила представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набила Массрали.

«К нашему сожалению, коллеги из Китая сообщили нам, что запланированные даты визита на следующей неделе больше неактуальны. Теперь мы вынуждены искать альтернативу», — сказала она.

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Причины переноса визита Борреля Массрали не привела.

Ранее Боррель сообщил, что для Евросоюза выстраивание отношений с Китаем является гораздо более тяжелым политическим вопросом, чем взаимодействие с Россией.

По его мнению, сообщество должно пересмотреть свое отношение к китайским коллегам, исходя из подъема КНР в роли ключевого игрока на мировой арене, ужесточения конкуренции с США и изменений внутри самого Китая.