Власти Китая обвинили в шпионаже двух граждан Канады

По данным государственного следствия, один из канадцев раскрыл гостайну — он незаконно передавал секретную информацию третьим лицам. Второй собирал разведданные и занимался шпионажем, прикрываясь должностью сотрудника неправительственной организации.

История тянется еще с 2018 года. Именно тогда этих граждан и задержали власти Китая. Они уведомили канадское посольство, что в отношении канадцев ведется расследование. Задержанных Майкла Коврига и Майкла Спэйвора подозревали в подрыве национальной безопасности.

Некоторые эксперты полагают, что дело против канадцев открыли в отместку — якобы из-за того, что чуть ранее в аэропорту Ванкувера была задержана гражданка Китая, топ-менеджер китайской корпорации Huawei Мэн Ваньчжоу. Ее обвинили в нарушении американских торговых санкций против Ирана, промышленном шпионаже и других преступлениях. Слушания по этому делу до сих пор не закончены.