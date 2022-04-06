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    06 апреля 2022, 10:55

    Власти Китая объяснили, как США могут урегулировать ситуацию на Украине

    МИД Китая заявил, что США должны отменить санкции против РФ

    Оксана Кириллова

    Власти США должны продемонстрировать стремление к урегулированию кризиса на Украине отменой санкций в отношении России. Такое заявление на брифинге сделал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

    Власти Китая объяснили, как США могут урегулировать ситуацию на Украине

    «Если США действительно искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса, <…> им следует прекратить размахивать санкционной дубинкой», — процитировал дипломата ТАСС.

    Все стороны, задействованные в ситуации вокруг Украины, должны проявлять сдержанность и помогать мирному урегулированию конфликта путем переговоров, сообщил, в свою очередь, министр иностранных дел Китая Ван И в телефонной беседе с канадским коллегой Мелани Жоли. Об этом написал «Интерфакс-Азербайджан».

    Ван И заметил, что переговоры РФ и Украины «сталкиваются с поворотами и трудностями», однако продолжаются, а значит, есть возможность прекращения огня и надежда на мир.

    «Китай будет продолжать занимать объективную и справедливую позицию и играть конструктивную роль в данном вопросе», — добавил глава МИД КНР.

    Китай «не является стороной конфликта», но выступает против применения санкций, напомнил Ван И.