Власти Китая не захотели иметь дела с Лукашенко в обход России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что у него есть выходы на другие рынки сбыта нефтепродуктов, кроме России. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько опроверг этот тезис. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
Он рассказал, что как-то Лукашенко пытался договориться с Си Цзиньпином о поставках нефтепродуктов, но в ответ услышал «ценные указания о том, что согласовывать эти вопросы лучше с Москвой напрямую».
«У Китая хорошие отношения с Россией, которые китайское руководство, в отличие от белорусского, очень ценит», — заметил Безпалько.