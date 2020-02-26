Власти Китая не захотели иметь дела с Лукашенко в обход России

Он рассказал, что как-то Лукашенко пытался договориться с Си Цзиньпином о поставках нефтепродуктов, но в ответ услышал «ценные указания о том, что согласовывать эти вопросы лучше с Москвой напрямую».

«У Китая хорошие отношения с Россией, которые китайское руководство, в отличие от белорусского, очень ценит», — заметил Безпалько.