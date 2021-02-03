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    03 февраля 2021, 20:19

    Власти Китая нашли следы коронавируса на продукции «Черкизова»

    Дарья Бунякова

    Китайские власти нашли генетический материал коронавируса на упаковке продукции российского предприятия «Черкизово». Следы инфекции выявили на лотках с мясом птицы. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.
    Власти Китая нашли следы коронавируса на продукции «Черкизова»

    «Главное таможенное управление КНР проинформировало о выявлении властями провинции Гуандун генома COVID-19 в 13 партиях продукции трех российских предприятий по производству мяса и субпродуктов птицы, аттестованных на экспорт в Китай», — сказано в сообщении.

    В пресс-службе пояснили, что речь идет о компаниях, входящих в группу «Черкизово». Эти предприятия работают в Брянской, Воронежской и Курской областях. Китай с 3 февраля запретил принимать импортные декларации. Ограничения будут действовать в течение месяца.

    «Россельхознадзор со своей стороны приостановил сертификацию продукции этих компаний в Китай с 3 февраля 2021 года и приступил к проведению расследования», — отметили в ведомстве.

    Экспорт продукции теперь будет зависеть от предоставленных компанией материалов для проверки, а также от принятых коррекционных мер. По словам Россельхознадзора, увеличение количества выявлений следов коронавируса может объясняться более тщательными проверками со стороны Китая. Ведомство уже предупреждало производителей о необходимости усилить контроль за товаром, идущим на экспорт.