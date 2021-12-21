Власти Китая начали подготовку жителей к новому сезону коронавируса

Власти города Сиань в Китае начали готовить жителей к новой волне коронавируса. Такую «репетицию» начали из-за предстоящего туристического сезона, передал «Интерфакс».

При этом поводом для массовой мобилизации населения стала и уже случившаяся новая вспышка заболеваемости. Сегодня, 21 декабря, в Сиане, где живут 13 миллионов человек, выявили 42 новых случая коронавируса.

Комиссия здравоохранения провинции Шэньси, где находится город, констатировала рост диагностированных заражений с 9 до 91.

Также китайские СМИ написали о том, что в Сиане уже закрыли школы и большие развлекательные центры, а власти призвали жителей избегать массовых скоплений людей.

«Интерфакс» написал, что власти Китая начали опасаться вспышек коронавируса в том числе в связи со стартом Олимпийских игр в Пекине. Начало Олимпиады совпадает с периодом так называемой новогодней миграции, которая начинается за 15 дней до новогодней ночи и заканчивается через 25 дней после нее. В это время множество трудовых мигрантов возвращаются в родные города.