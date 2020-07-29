Власти Киргизии заявили о готовности открыть авиасообщение с Россией

Он отметил, что республиканский штаб по борьбе с COVID-19 уже принял решение о возобновлении рейсов. По его словам, в настоящее время ожидается улучшение эпидемиологической ситуации, пишет «Газета.ру».

Соответствующие органы, в числе которых МИД, работают с другими странами, чтобы определить, какой из рейсов будет возобновлен первоочередно.

Согласно последней информации, в Киргизии зафиксировано 34 512 случая заражения коронавирусом, 1 347 пациентов скончались.