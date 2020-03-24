Власти Киргизии ввели комендантский час из-за коронавируса
Алмазбек Орозалиев, заместитель главы МВД Киргизии, сообщил, что в Бишкеке ввели комендантский час из-за коронавируса. На улице нельзя появляться с 20 часов вечера до 7 часов утра. Об этом написал ТАСС.
«С 25 марта с 20 часов вечера начнет действовать комендантский час», — приводит слова чиновника «Экспресс газета».
Орозалиев призвал находящихся в городе жителей других регионов страны покинуть Бишкек в ближайшие часы. Если этого не произойдет, в отношении нарушителей режима будут предприняты «предусмотренные законодательством меры».
Спецпропуск выдадут медикам, сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим.