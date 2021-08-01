Власти Кипра ввели новые ограничения для невакцинированных жителей и туристов

Кипр ввел новые ограничения с 1 августа, они касаются всех людей, которые не сделали прививку от коронавируса. Об этом сообщил ТАСС.

Невакцинированным туристам теперь придется в обязательном порядке проходить молекулярный ПЦР-тест или экспресс-тест на наличие антигенов коронавируса на седьмой день после своего прибытия на Кипр. Это нужно будет сделать помимо тестов, которые требуются для въезда на Кипр.

Однако это требование не распространяется на вакцинированных и переболевших ковидом в течение последних 180 дней туристов.

Для непривившихся граждан Кипра будет действовать такой же протокол, как и для иностранцев. В случае прилета из стран любой категории, кроме зеленой, им придется проходить тест в стране вылета не раньше чем за 72 часа до вылета.

Еще одно нововведение касается заполняемости помещений. С воскресенья на острове расширяется зона действия антиковидных сертификатов SafePass, которые теперь нужно предъявлять во всех помещениях, где собираются или гипотетически могут собраться более 10 человек, включая сотрудников.

Несколько дней назад Израиль запретил выезд из страны в Великобританию, Грузию, Кипр и Турцию. Решение принято в связи с высоким уровнем заболеваемости СОVID-19 в этих странах.