Власти Кипра официально разрешили россиянам приезжать на отдых

Министерство здравоохранения Кипра официально включило Россию в список стран, откуда в островное государство будут пускать туристов. Решение вступит в силу 1 апреля. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на реестр деления ведомством государств по группам в зависимости от эпидемической обстановки.

Россия попала в красную группу: гражданам из таких стран можно не сидеть в карантине две недели, если они дважды сдадут отрицательный тест на коронавирус.

Россиянам необходимо будет привезти с собой справку об отрицательном результате исследования, которое провели на родине не ранее, чем за 72 часа до вылета. После этого согражданам надо будет за свой счет сдать еще один ПЦР-тест в международных аэропортах кипрских городов Ларнаки или Пафоса. Если он тоже будет отрицательным, то никакого карантина не будет.

На прошлой неделе оперштаб сообщил, что с 1 апреля жителей России будут пускать в Германию, Венесуэлу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан и на Шри-Ланку. В Германию авиасообщение запустят по нескольким маршрутам.