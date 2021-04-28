Власти Кипра незаконно выдали 3,5 тысячи золотых паспортов родственникам инвесторов

Власти Кипра незаконно выдали около 3,5 тысячи золотых паспортов родственникам инвесторов. Правонарушения выявила независимая комиссия, которая была создана по поручению президента островного государства.

Результаты расследования опубликовало издание Associated Press.

Комиссия выяснила, что Кипр выдал 6779 паспортов гражданам других стран, которые вложились в экономику островного государства. Однако больше половины из них были выданы совершеннолетним родственникам инвесторов в отсутствие законов, позволяющих это сделать. В докладе называют это правонарушение неправильной трактовкой закона правительством.

Также власти Кипра ошибочно выдавали гражданство руководителям иностранных и местных компаний. Однако они являются нанимаемыми работниками, а не инвесторами.

Комиссия выяснила, что Министерство иностранных дел при обработке заявок не вносило в базу данных заявителей для корректной проверки. По мнению независимых специалистов, в выдаче лишних золотых паспортов также виноваты Министерство финансов, президенты и политики, занимающие ключевые позиции.

С 1 ноября прошлого года Кипр отменил программу получения гражданства через инвестиции в экономику. Это произошло после того, как в СМИ появилась информация, что власти Кипра выдавали паспорта тем, кто был виновен в отмывании денег, коррупции и других преступлениях.