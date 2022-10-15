Власти Киевской области сообщили о ракетном ударе в регионе | 360°

Все новости

Знаменитости

15 октября 2022, 21:40

Башмет дал концерт в Подмосковье в поддержку призывников в рамках частичной мобилизации

Мир

15 октября 2022, 21:31

Франция взяла на подготовку украинских военных

Реклама

Мир

15 октября 2022, 21:22

Украина увеличила доходы за счет теневого бюджета

Мир

15 октября 2022, 21:22

Испанские пенсионеры устроили митинг в Мадриде из-за снижения уровня жизни

Мир

15 октября 2022, 21:19

Маск предложил человечеству перестать целиться в себя ядерным оружием

Москва

15 октября 2022, 21:17

Началалась подготовка к строительству тоннеля на Южном участке МСД

Мир

15 октября 2022, 20:58

Россия получила опыт борьбы с НАТО в рамках спецоперации

Мир

15 октября 2022, 20:54

Шансы Украины на дальнобойное оружие США назвали незначительными

Москва

15 октября 2022, 20:54

Перевозивший мобилизованных автобус попал в аварию при выезде из Москвы

Мир

15 октября 2022, 09:23

Власти Киевской области сообщили о ракетном ударе в регионе

Глава администрации Киевской области Кулеба сообщил о ракетном ударе в регионе

Читать 360tv в

Ракетный удар нанесли по объекту в Киевской области утром в субботу. Об этом в Telegram-канале сообщил руководитель администрации региона Алексей Кулеба. Никаких подробностей он не привел.

«Спасатели прибыли на место, все службы начали работу. По предварительной информации, пока без жертв», — сообщил чиновник.

Реклама

Также Кулеба призвал местных жителей оставаться в укрытиях и не выкладывать снимки места взрыва в социальные сети.

Реклама

Утром 15 октября украинские СМИ сообщили, что по всей территории страны, включая Киев, объявлена воздушная тревога.

Президент России Владимир Путин заявлял, что массированные удары по украинской инфраструктуре наносятся из-за террористических актов со стороны спецслужб Украины. Он предупредил, что ответ российских военных будет очень жестким, писало издание «Утро.ру».

Военный эксперт Анатолий Матвейчук сообщал «360», что Вооруженным силам Российской Федерации необходимо наносить удары по железнодорожной инфраструктуре Украины, что полностью лишь ВСУ поставок западного вооружения.

Украина

18

1

0

0

0

0

Реклама

Реклама