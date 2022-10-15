Власти Киевской области сообщили о ракетном ударе в регионе | 360°

Мир 15 октября 2022, 09:23 Поделиться Telegram

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Viber Власти Киевской области сообщили о ракетном ударе в регионе Глава администрации Киевской области Кулеба сообщил о ракетном ударе в регионе РИА Новости

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Ракетный удар нанесли по объекту в Киевской области утром в субботу. Об этом в Telegram-канале сообщил руководитель администрации региона Алексей Кулеба. Никаких подробностей он не привел.

«Спасатели прибыли на место, все службы начали работу. По предварительной информации, пока без жертв», — сообщил чиновник.

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Также Кулеба призвал местных жителей оставаться в укрытиях и не выкладывать снимки места взрыва в социальные сети.

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Утром 15 октября украинские СМИ сообщили, что по всей территории страны, включая Киев, объявлена воздушная тревога.

Президент России Владимир Путин заявлял, что массированные удары по украинской инфраструктуре наносятся из-за террористических актов со стороны спецслужб Украины. Он предупредил, что ответ российских военных будет очень жестким, писало издание «Утро.ру».

Военный эксперт Анатолий Матвейчук сообщал «360», что Вооруженным силам Российской Федерации необходимо наносить удары по железнодорожной инфраструктуре Украины, что полностью лишь ВСУ поставок западного вооружения.

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