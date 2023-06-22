Мир 22 июня 2023, 07:47 Власти Киева заявили о взрыве и пожаре в жилом доме Мэр Киева Кличко: взрыв произошел в многоэтажке, один человек погиб, еще двое пострадали Pxhere

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Рано утром 22 июня в многоэтажке Киева прогремел взрыв, затем начался пожар. Один человек погиб, двое пострадали. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко.

Все случилось на улице Андрея Малышко в Днепровском районе, там загорелось шестнадцатиэтажное здание.

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«В настоящее время спасли 18 жителей. Из всех неповрежденных помещений людей эвакуировали. Двое пострадавших госпитализированы», — написал он.

Позже градоначальник уточнил, что под завалами спасатели нашли тело одного погибшего. Работы на месте ЧП продолжаются. В них участвуют 70 человек и 13 единиц техники.

Представители Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям уточнили, что в одной из квартир дома взорвался газ. В итоге четыре квартиры оказались разрушены, также 16 получили повреждения. Пожарные тушат огонь, сообщил ТАСС.