Важное 14 декабря 2022, 07:49 Власти Киева сообщили о взрывах в городе Мэр Киева Кличко: взрывы прогремели в Шевченсковском районе города

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В Киеве слышны звуки взрывов. Мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил взрывы в одном из районов города.

«Взрывы в Шевченковском районе столицы. Службы следуют на место. Детальнее — впоследствии», — написал он в своем Telegram-канале.

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Местные жители заметили дроны-камикадзе в Киеве и Киевской области, Виннице и Житомире. Readovka сообщила, что система противовоздушной обороны не справилась с задачей и, судя по всему, поражен объект инфраструктуры.

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Тем временем глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба подтвердил работу ПВО в регионе.

«Киевщина, утро. Работает ПВО», — написал он в Telegram и попросил жителей оставаться «в укрытиях и безопасных местах».

Судя по карте воздушных тревог Украины, оповещения сейчас работают не только в Киевской, но в Житомирской и Винницкой областях.