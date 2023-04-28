Мир 28 апреля 2023, 09:22 Власти Киева сообщили о повреждении электросети после взрывов Администрация Киева заявила о повреждении электросети в Оболонском районе Pxhere

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Линия электросети оказалась повреждена в Оболонском районе Киева в результате взрывов. Об этом рассказал начальник городской военной администрации Сергей Попко, написало РИА «Новости».

«В Оболонском районе столицы перебита локальная линия электросетей», — сообщил Попко.

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Ранее агентство УНИАН писало, что в Киеве были слышны звуки взрывов. Городская администрация позже добавила, что сработала система противовоздушной обороны (ПРО).

Ранее воздушную тревогу объявили по всей Украине. Сигнал тревоги прозвучал в украинской столице в 04:01.

Мэр Киева Виталий Кличко позже заявил, что над Киевской областью удалось сбить 11 ракет и два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые летели на город. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Киевской городской государственной администрации (КГГА).