Мир 29 декабря 2023, 00:12 Власти Киева скрывали аварийность метро Украинский депутат Витренко: власти Киева скрыли от жителей аварийность метро Freepik

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В администрации Киева давно знали об аварийности станций в южной части синей линии метрополитена, однако закрыть ее решили только сейчас. Об этом заявил депутат Киевского городского совета Андрей Витренко в эфире телеканала «Рада».

«Предварительная экспертиза была давно, и был отчет научно-исследовательского предприятия, которое зафиксировало аварийность ветки метрополитена», — сказал он.

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Витренко заявил о заключении договора на 21,5 миллиона гривен (чуть меньше 52 миллионов рублей) с организацией, которая разработает документацию о ремонтных работах. Сколько времени будут ремонтировать станции — неизвестно. Киевские власти полагают, что работы займут полгода, однако такие прогнозы депутат назвал слишком оптимистичными.

«Киевлянам надо готовиться, что эта ветка не будет работать длительное время — более шести месяцев», — отметил он.

Ранее украинские СМИ сообщили, что торговые павильоны стали уходить под землю над тоннелем метро рядом с бывшим Демеевским рынком в Киеве. В асфальте появились трещины, часть дороги перекрыли из-за аварийных работ.