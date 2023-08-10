Мир 10 августа 2023, 18:17 Власти Киева разработали 15 сценариев на случай блэкаута Замглавы КГГА Пантелеев: власти Киева разработали 15 сценариев на случай блэкаута Freepik

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Киевские чиновники разработали 15 сценариев на случай, если город останется без электричества на долгое время. Энергетики начнут учения уже в августе. Об этом сообщил замглавы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев. Его слова привел местный Telegram-канал ТСН.

«На данный момент у нас есть 15 сценариев. В августе проведем тренировку на предмет устойчивости системы жизнеобеспечения города во время блэкаута», — сказал Пантелеев.

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По его словам, подобные тренировки проходят в городе регулярно. Приходится готовиться к самым разным вариантам развития событий, в том числе наихудшим, отметил замглавы Киевской городской госадминистрации.

Он вспомнил прошлую зиму, когда было непонятно, с чем столкнется город. Теперь же власти знают, что может ждать столицу и насколько это будет непросто.

Ранее глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий призвал жителей не избавляться от генераторов и начинать запасать топливо на зиму, чтобы быть готовыми к худшему сценарию, напомнил RT.