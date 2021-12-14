Власти Киева проведут учебное оповещение населения и проверят бомбоубежища

Власти Киева решили провести подготовку жителей к чрезвычайным ситуациям. Они начали проверять бомбоубежища и проводить учебные оповещения населения, передал ТАСС.

«Мы эти системы [оповещения] тестируем все время, но без звука, [теперь] планируем проводить учения. Со следующей недели мы начнем информационную кампанию, чтобы люди не пугались, когда их услышат», — предупредил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Андрей Крищенко.

По его словам, сирены начнут приводить в действие через несколько недель, когда население уже будет предупреждено.

При этом в главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) в Киеве передали, что комиссии проверили, в каком состоянии сейчас находятся постройки и сооружения для защиты мирного населения. Мероприятия прошли в трех районах Киева, в их ходе оценили состояние приспособлений и возможность быстро добраться к ним.