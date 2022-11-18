18 ноября 2022, 16:47
Власти Киева признались, что могут полностью отключить электричество
Первый замглавы Киевской администрации Поворозник: возможно полное отключение света
Власти Киева рассматривают различные варианты развития ситуации с электроснабжением, в том числе и полное отключение электричества. Об этом заявил первый заместитель главы Киевской городской военной администрации Николай Поворозник в эфире телеканала «Киев».
«Мы уже неоднократно говорили про то, что мы фактически готовимся к различным сценариям, в том числе к полному отключению. Но то, что есть на сегодняшний день: город перешел к стабилизационным отключениям, <…> свет будет отключаться по графику не больше четырех часов в день», — сказал он
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Поскольку из-за понижения температуры воздуха энергопотребление увеличивается киевлянам придется экономить свет, иначе рост энергопотребления может привести к аварийным отключениям электричества, если система не будет справляться.
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Ранее Украина попросила у Соединенных Штатов и Евросоюза материалы и оборудование для восстановления объектов энергетической инфраструктуры. В стране уверены, что Россия в ближайшие дни усилит атаки.
Электричество
Киев
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