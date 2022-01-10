Власти Казахстана заявили о риске повторения террористических атак

Риск повторения атак террористов сохраняется в Казахстане, и расслабляться сейчас нежелательно. Об этом в эфире телеканала «Хабар 24» заявил госсекретарь республики Ерлан Карин.

По словам госсекретаря, все казахстанские службы приведены в полную готовность, поскольку сохраняется достаточно серьезный риск повторения террористических атак.

«Я думаю, на улицах нашей столицы заметно это напряжение, поэтому нашим гражданам надо сохранять бдительность», — сказал он.

Карин ранее заявил, что в последних событиях в стране имел место сговор внутренних и внешних сил. В сговоре, отметил политик, участвовали представители как криминала и террористических структур, так и распространители информации.

Волнения в Казахстане вспыхнули 2 января. Началось все с протестов в Жанаозене и Актау, где народное негодование вызвало двойное повышение цен на газ для автомобилей. Президент республики Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и объявил о понижении цен на топливо, однако беспорядки продолжились в ряде городов, особенно в Алма-Ате, где протесты переросли в погромы и мародерство. По просьбе Токаева в страну ввели войска ОДКБ. Понедельник, 10 января, в Казахстане стал траурным днем по погибшим. Режим ЧП ранее ввели по всей стране до 19 января.