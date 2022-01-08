Власти Казахстана взяли под контроль все здания госорганов

Власти Казахстана взяли под контроль все здания государственных органов. Обеспечением общественного порядка занимаются сотрудники патрульной полиции.

«В настоящее время все здания госорганов взяты под контроль. Патрульная полиция обеспечивает общественный порядок. Строевые подразделения функционируют в штатном режиме», — сообщило агентство Sputnik Казахстан.

Также продолжает работать служба «102». В среднем дежурные получают за сутки более 1,2 тысячи звонков.

Массовые акции протеста начались в Казахстане несколько дней назад. Сначала митинги носили мирный характер, но в ночь на 4 января они переросли в беспорядки. Жители траны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

Мародеры начали грабить магазины, банки, а также поджигать правительственные здания. В ответ власти республики объявили чрезвычайную ситуацию и ввели комендантский час. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в ОДКБ, после чего в республику стали отправлять миротворческие силы. По словам лидера страны, миротворцы останутся в республике на короткий период времени, написал RT.