Мир 16 ноября 2022, 08:33 Власти Казахстана выявили попытки выдать январские преступления за народные протесты Токаев заявил, что в Казахстане пытаются оправдать январские преступления РИА «Новости»

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В казахстанском обществе выявили попытки выдать январские преступления за акт народного протеста. Такое заявление сделал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Его слова процитировал ТАСС.

«К сожалению, сейчас мы видим попытки оправдать преступные деяния и представить их как народное восстание», — сказал он.

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Также Токаев призвал к пониманию разницы между мирными протестами и деяниями злоумышленников.

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По словам главы Казахстана, тогда местные правоохранительные органы сработали достаточно слажено. Это и помогло быстро урегулировать ситуацию.

Токаев заявил, что еще до январских протестов в стране были люди, которые намеренно провоцировали возмущение у населения. По его мнению, таким образом планировалось расколоть казахстанское общество.

Он отметил, что подобные заявления не принято делать перед выборами. Однако Токаев признал, что жители Казахстана всегда умели различать хорошее и плохое, нужное и ненужное.