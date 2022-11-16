16 ноября 2022, 08:33
Власти Казахстана выявили попытки выдать январские преступления за народные протесты
Токаев заявил, что в Казахстане пытаются оправдать январские преступления
В казахстанском обществе выявили попытки выдать январские преступления за акт народного протеста. Такое заявление сделал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Его слова процитировал ТАСС.
«К сожалению, сейчас мы видим попытки оправдать преступные деяния и представить их как народное восстание», — сказал он.
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Также Токаев призвал к пониманию разницы между мирными протестами и деяниями злоумышленников.
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По словам главы Казахстана, тогда местные правоохранительные органы сработали достаточно слажено. Это и помогло быстро урегулировать ситуацию.
Токаев заявил, что еще до январских протестов в стране были люди, которые намеренно провоцировали возмущение у населения. По его мнению, таким образом планировалось расколоть казахстанское общество.
Он отметил, что подобные заявления не принято делать перед выборами. Однако Токаев признал, что жители Казахстана всегда умели различать хорошее и плохое, нужное и ненужное.
Казахстан
Касым-Жомарт Токаев
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