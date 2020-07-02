Власти Казахстана введут дополнительные ограничительные меры из-за коронавируса

Дополнительные ограничения вводятся с 5 июля. Они будут действовать в течение 14 дней. Такое решение приняли представители государственной комиссии по итогам заседания. Оно принято с учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусом.

В Казахстане на время будут запрещены массовые мероприятия, приостановится пассажирское автобусное автосообщение между регионами, ограничат по времени работу общественного транспорта.

Кроме того, не будут работать салоны красоты, парикмахерские, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны, продовольственные и непродовольственные крытые рынки. Запрет распространяется и на работу пляжей, аквапарков, объектов культуры, выставок, форумов, конференций, развлекательных центров, детских дошкольных учреждений, религиозных объектов, кинотеатров, детских оздоровительных лагерей, а также фудкортов.

Однако в стране разрешат индивидуальные тренировки на открытом воздухе.

По последним данным, в Казахстане выявлено 42 574 случая коронавируса, отметило издание Newinform. Выздоровевших от инфекции насчитывается 25 533 человека, летальных исходов — 188.